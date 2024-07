Il Cesena riparte dalla Carrarese

Ufficializzato il calendario del prossimo campionato di serie B che scatterà il 17 agosto 2024 per concludersi il 9 maggio 2025. Per il Cesena sarà sfida tra neo-promesse nella prima di campionato quando al Manuzzi i bianconeri sfideranno la Carrarese. La settimana successiva il derby regionale contro il Sassuolo da giocare in trasferta. Il sorteggio del calendario si è svolto a La Spezia. I turni infrasettimanali saranno 4: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio. Sono 4 anche le soste dovute alle nazionali: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre e 22-23 marzo.