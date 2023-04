Il Girone B sistema gli estremi: domenica gli ultimi verdetti

La penultima di stagione regolare ha sistemato gli estremi del Girone B. Da un lato la festa della Reggiana per la risalita in B - con rinnovo automatico per il tecnico Aimo Diana, portato in trionfo dai suoi – e dall'altro i dolori di un Montevarchi risceso in D, ambedue ai saluti dopo due stagioni in terza serie. Adesso, ai 90' rimasti si chiede di sistemare le caselle in vista degli spareggi promozione e retrocessione.

In alto c'è il duello Cesena-Entella per il secondo posto: entrambe salteranno i playoff del girone, la migliore sarà esentata anche dal primo turno di quelli nazionali. Toccato con mano il primato, l'Entella non ha retto alla pressione e i pari conseguenti sono costati l'aggancio del Cesena, di fatto un sorpasso visti gli scontri diretti: il manico del coltello sta in mano ai bianconeri, cui basta vincere per riposare un giro in più.

In tutti gli altri ballottaggi c'è una squadra chiamata a difendere il +2 sull'inseguitrice. Per i per il quarto posto, che fa saltare il primo turno playoff, la Carrarese è avanti sul Gubbio ma per star tranquilla deve vincere, l'arrivo alla pari premierebbe gli umbri. Già certi di essere al primo turno Pontedera, Ancona, Lucchese e Siena, mentre al Rimini basta un pari per far festa sulla Recanatese: il doppio confronto è in equilibrio e la differenza reti, a meno di goleada giallorossa, favorisce i romagnoli.

Capitolo playout: Imolese già dentro insieme a San Donato e Vis Pesaro, alla quale è sufficiente la X per assicurarsi, a scapito dei toscani, il fattore classifica nello spareggio. L'unica in griglia con qualche speranza di salvezza diretta è l'Alessandria, ma è dura: c'è da battere il Cesena e sperare nel sorpasso alla Torres o nell'aggancio al Fiorenzuola, che però nel caso dovrebbe perdere malissimo per rischiare. Già tranquillo l'Olbia, appaiato agli emiliani ma al sicuro grazie ai vari scontri diretti.