Il Lecco sbanca Foggia e vede la B

Lo Zaccheria presenta un colpo d'occhio sensazionale per la finale di andata play off che vale la serie B. Sono 11 mila sugli spalti. E l'esplosione rossonera prende ancora più vigore quando Leo sfrutta di testa una palla inattiva sul primo tentativo Melgrati respinge con il ginocchio sul secondo non può nulla. Il var conferma tutto e la squadra di Delio Rossi passa. Siamo ancora all'alba della sfida, il Lecco si riprende subito e comincia a tartassare la porta di Dalmasso. Il portiere del Foggia respinge un paio di tentativi neroazzurri poi capitola sulla solita palla inattiva: Lepore pesca Pinzauti sul primo palo che gira in porta e la squadra di Luciano Foschi alla mezz'ora la riprende. Meglio i lombardi nel finale di tempo Buso aggancia da manuale sul lancio dalle retrovie si accentra e lascia partire un destro deviato da Dalmasso, riprende Pinzauti, ma in questo caso sbaglia tutto. Ad inizio ripresa grandi proteste per il gol annullato ad Ogunseye. Sul cross il centroavanti si appoggia su Celijak ma non sembra così evidente la spinta, Delio Rossi protesta per un possibile fallo di mano del difensore del Lecco. Azione molto confusa, il Direttore di Gara Kevin Bonacina di Bergamo si prende una grossa responsabilità e annulla la rete di Ogunseye, si resta sull'1-1. Poco dopo, Schenetti dalla distanza respinge come può Melgrati, Lepore spinge Frigerio, anche qui per l'arbitro tutto regolare, ma restano molti dubbi. Espulso per proteste un componente della panchina. La beffa nel finale arriva con un tracciante di uno dei grandi protagonisti di questa partita. Franco Lepore. Il leccese classe 85 fa partire un destro dai 25 metri di una precisione chirurgica e spegne lo Zaccheria. Una punizione capolavoro del difensore e adesso il Foggia deve per forza vincere al ritorno, con un gol di scarto per andare ai supplementari con due per la Serie B diretta.

