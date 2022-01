Si sono giocati nel pomeriggio, tre recuperi del campionato di serie D, girone D. Il Lentigione ha vinto per 1 a 0 sul campo del Fanfulla, tre punti che consentono alla squadra emiliana di portarsi al secondo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Rimini. Pareggio per 1 a 1 tra Ghivizzano e Seravezza mentre perde ancora il Forlì, battuto per 2 a 1 sul campo del San Donnino.