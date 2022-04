Il Modena con una vittoria a Gubbio torna in Serie B

Primo match ball per il Modena, se la squadra di Tesser sbanca il Barbetti di Gubbio torna in Serie B. È il momento dei verdetti nel campionato di Serie C Girone B con in primo piano la lotta per la promozione. Modena a Gubbio, e Reggiana in casa con la Virtus Entella per avere ancora una flebile speranza. La Regia con il – 4 a due giornate dal termine non ha troppi calcoli da fare: vincerle entrambe per non avere rimpianti. Finale interessante quello per il terzo posto. Il Cesena, con una serie di combinazioni favorevoli, battendo la Carrarese al Manuzzi potrebbe già festeggiare il podio questa sera. L'Imolese ospita al Galli la Vis Pesaro. Anche in questo caso pochi calcoli, servono tre punti per evitare la retrocessione diretta.

Voci insistenti portano a pensare che potrebbe essere cancellato a breve il -2 in classifica inflitto ad inizio stagione per un cavillo burocratico, ma senza punti in queste ultime due giornate il regalino di fine stagione potrebbe anche non bastare. Questa la 37ᵃ giornata che si gioca interamente questa sera ore 21 Ancona – Teramo; Cesena – Carrarese; Fermana – Olbia; Grosseto – Lucchese; Gubbio – Modena; Imolese – Vis Pesaro;Pistoiese – Pescara; Pontedera – Siena; Reggiana – Virtus Entella; Viterbese – Montevarchi.