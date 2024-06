Il San Marino Calcio riparte da Pazzini

Gianmarco Pazzini è l'unico superstite del nucleo storico del vecchio Victor San Marino. La porta biancoazzurra ha un padrone e soprattutto il nuovo tecnico Emmanuel Cascione troverà in lui l'uomo giusto per accogliere al meglio i nuovi compagni di squadra. Il San Marino Calcio cambia pelle completamente. Ad oggi Pazzini è l'unica certezza. Arlotti e Lattarulo al Sant'Angelo Lodigiano, Sollaku al Riccione, D'Este al Gavorrano, Sabba e Lombardi con Stefano Cassani al Lentigione, Filippo Bertolotti è tornato al Parma ma la sua destinazione dovrebbe essere l'Alcione Milano. Il DS Bollini nei prossimi giorni comunicherà i nomi dei primi nuovi giocatori del San Marino Calcio. Una novità in società Carmine Napolitano non ricopre più l'incarico di Vice Presidente, assume il ruolo il già Direttore Generale Gino Montella

Nel video la sua intervista