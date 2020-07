Imolese e Cevoli tra salvezza e futuro

Nel servizio l'intervista a Roberto Cevoli

Aveva 180 minuti per prendersi la squadra, farla sua, e condurla alla salvezza. E Roberto Cevoli lo ha fatto non facendosi mancare nulla. Giocando a calcio all'andata e soffrendo al ritorno. Guadagnata la permanenza in serie C, Cevoli comincia con fiducia a preparare il futuro.