Inizia l'avventura di Thiago Motta con la Juventus

Giornata dedicata alle visite mediche al Jmedical per Thiago Motta e il suo staff. Dopo l'arrivo a Malpensa e la serata passata alla Continassa, il nuovo tecnico bianconero è arrivato a Torino per il primo giorno da allenatore della Juventus. Spazio a foto e autografi con i tifosi. Mercoledì inizierà ufficialmente la sua nuova stagione con il raduno senza i giocatori impegnati all'Europeo. Poi la tournée in Germania dal 20 al 26 luglio.

Inizia l'avventura anche per Leonardo Spinazzola con il Napoli. L'ex calciatore di Roma e Juventus ha raggiunto in mattinata Villa Stuart per sostenere i test medici prima della firma sul contratto. Non solo acquisti per il Napoli anche cessioni, con il trasferimento al Genoa di Alessandro Zanoli. Il difensore del 2000 arriva in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto.