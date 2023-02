L'Olbia vince a Fiorenzuola, decide un rigore di Ragatzu

Allo Stadio Velodromo Pavesi si affrontano due squadre in evidente difficoltà. Il Fiorenzuola che ha perso sei delle ultime sette partite. Per l'Olbia invece, solo due pareggi nelle ultime 4 giornate. Padroni di casa con il tridente formato da Sereni, Sartore e Mastroianni. Ospiti con il sempre verde Ragatzu, a sostegno di Nanni e Contini. Comincia meglio l'Olbia con il sinistro debole di Nicola Nanni, bloccato da Battaiola. L'occasione migliore per i sardi con il diagonale di Ragatzu, fuori davvero di un nulla. La reazione emiliana sull'asse, Sartore, Currarino, Mastroianni che arriva con un attimo di ritardo.

Fiorenzuola vicinissima al vantaggio. Piccinini da ottima posizione non inquadra la porta avversaria. Sul finire di tempo, suggerimento di Ragatzu per il sinistro di Nicola Nanni, in due tempi si salva Battaiola. Le occasioni più nitide ad inizio ripresa. Mastroianni non trova l'impatto con il pallone mentre Piccinini centra in pieno la traversa. L'Olbia invece il gol lo trova su calcio di rigore, concesso per il fallo di mano del difensore Danovaro Dal dischetto Daniele Ragatzu, con una buona dose di fortuna, firma la decima rete stagionale. La reazione della squadra di Tabbiani, con il colpo di testa di Stronati, fuori bersaglio. Ci prova anche Scardina ma la retroguardia ospite allontana mentre Corti, in pieno recupero, si divora il 2 a 0. Per il Fiorenzuola arriva la quinta sconfitta casalinga consecutiva. Per l'Olbia, tre punti pesantissimi nella lotta salvezza.