La C torna con l'andata dei playout: Imolese e Ravenna in trasferta

Anticipazione dei Play Out di Serie C

Dopo tanto discutere, battagliare e ricorrere, finalmente il campo. Fermatasi il 23 febbraio, domani la Serie C torna a giocare: a Cesena, alle 20:45, Juventus U23 e Ternana si contendono la Coppa Italia, prima però tocca alle sei gare di andata dei playout. Le retrocessioni in D si decidono in 180'+recupero: niente supplementari, né rigori, né regola del gol in trasferta, se la doppia sfida termina in parità si salva la meglio piazzata in quel po' di stagione regolare che si è giocata.

Il che va a vantaggio di Ravenna e Imolese, entrambe col fattore classifica a favore e dunque entrambe in trasferta in questo turno d'andata. Comincia l'Imolese, che dalle 17:30 sarà di scena nel secondo stadio di Verona, eccezionalmente casa dell'Arzignano. I rossoblu hanno già espugnato il campo dei veneti – 1-0 al Menti con Atzori in panchina – mentre quando a guidarli c'era Coppitelli fecero 0-0 al Galli. E per il terzo incrocio, ecco il terzo allenatore diverso: ora tocca a Cevoli, chiamato a fine lockdown e blindato fino al giugno 2021, anche se un'eventuale discesa in D potrebbe cambiare le carte in tavola. Alle 18:30 invece il Ravenna sarà a Fano, una sfida tra due squadre il cui destino è stato stravolto dall'ultimo turno di regular season: a Fermo la Vis Pesaro impattava nel recupero e staccava i giallorossi, caduti con la Triestina e dunque costretti ai playout. Viceversa, i marchigiani battevano l'Imolese e raggiungevano il Rimini, evitando la retrocessione diretta grazie alla vittoria in più rispetto ai biancorossi. In questo caso, il bilancio stagionale è in perfetta parità: 1-1 al Mancini, 1-1 al Benelli.

Tra le 17:30 e le 20 cominciano anche le altre quattro partite in programma: Pianese-Pergolettese e Olbia-Giana Erminio, per il Girone A, Rende-Picerno e Bisceglie-Sicula Leonzo, per il Girone C. Con la post season, su San Marino RTV torna anche C Piace, in onda ogni lunedì, dalle 19:55 alle 21, per vedere gol e azioni di playoff e playout di tutti e tre i gironi.