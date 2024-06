La Sammaurese procede con le proprie certezze. Pietro Tamai resta nel ruolo di Direttore Sportivo, Mirko Taccola in quello di allenatore. Al timone della Sammaurese confermata la precedente società, non ha trovato riscontri concreti l'interesse del Presidente della Fiorita, il bergamasco Cianciaruso che avrebbe portato in panchina Manfredini.