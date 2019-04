La Var al centro del corso per giornalisti

È un tema di grande attualità che ha saputo coinvolgere i giornalisti presenti nella sala conferenze della Federcalcio sammarinese. La VAR è stata al centro del corso organizzato dalla Consulta per l'Informazione in collaborazione con l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e valido per conseguire i crediti per la formazione dell'Ordine dei Giornalisti.

“Giocare e comunicare al tempo del Var” è titolo del corso che ha visto la partecipazione tra i relatori di Christian Brighi, ex arbitro, commissario CAN di serie B, Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma e seconda voce delle telecronache di Sky ed Eraldo Pecci, volto di San Marino RTV e della Domenica Sportiva della RAI. Un corso di grande interesse che ha saputo coinvolgere i giornalisti presenti su un argomento di grande discussione.