Legnago – Fano 3-0

Padroni di casa che imprimono subito un ritmo alto: Boulevadi impegna severamente Viscovo, bravo a distendersi per mettere in angolo. E' il preludio al vantaggio che arriva a stretto giro: Bondioli prova la conclusione volante, il rimpallo lo favorisce, anche se è molto bravo ad alzarsi rapidamente per battere Viscovo. Fano sotto. Il Legnago mette ferocia agonistica e lo si vede nell'azione del raddoppio Lazarevic brucia tutti sulla sinistra poi mette un gran pallone in mezzo solo da capitalizzare per Chakir.

Non siamo ancora alla mezz'ora e il Legnago ha già messo una seria ipoteca sui tre punti. Dalla seria ipoteca si passa alla certezza poco dopo la mezz'ora. Chakir rovescia ma non trova l'impatto, il suo tentativo diventa un assist per Lazerevic che buca Viscovo, la sfera passa proprio tra le gambe del portiere. Partita chiusa al minuto 32 del primo tempo. Il resto è uno scorrere del tempo solo per arrivare alla fine. Il Fano prova a riaprirla senza riuscirvi. Molto bravo in più di una circostanza Pizzignacco portiere del Legnago a cui vanno 3 punti pesanti in uno scontro diretto in chiave salvezza. Allo Stadio Mario Sandrini di Legnago, Legnago batte fano 3-0