Niente Bologna per Mario Mandzukic. Svincolato dopo l'esperienza in Qatar, l'ex attaccante della Juventus era stato accostato ai rossoblu, ma Sinisa Mihajlovic non è interessato: "Io non l'ho mai sentito. Non lo voglio, prendere uno per prendere non ha senso. È svincolato, tempo che arrivi, uno grosso come lui, prima che torni in forma passano 2/3 mesi e arriva gennaio".