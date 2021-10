Prosegue la cavalcata di Napoli e Milan. I partenopei conquistano la settima vittoria di fila, in altrettante giornate di Serie A, battendo la Fiorentina fuori casa per 2-1. In serata il Milan riesce ad avere la meglio sull'Atalanta, a Bergamo, per 3-2 portandosi da solo al secondo posto in classifica. Archiviata la delusione del derby, la Roma torna a vincere, in casa contro l'Empoli, mentre la Lazio cade a Bologna.