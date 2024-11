Nette vittorie per Ternana e Rimini

Sestri - Rimini

La Ternana accorcia sulla vetta, passeggiando 5-0 su quel che resta della Lucchese. Ora anche senza allenatore, con Gorgone che, alla 10ª senza vittorie e con la zona playout ormai alle porte, rassegna le dimissioni nel post partita. Le Fere invece approfittano del pari del Pescara per portarsi a -3 dalla capolista, che però ha una gara in meno. Pronti, via e all'11° Cicerelli s'inventa il vantaggio da applausi, accentrandosi per un destro dal limite imprendibile. Vantaggio conservato da Vannucchi, attento sulla conclusione di Magnaghi, e allargatosi sul finale di frazione: Fazzi strozza il tiro di Cianci ma Cartano rovina tutto, perché mentre Quirini protegge l'uscita di Coletta tocca il pallone e fa tunnel al compagno, offrendo a Cicerelli una comoda doppietta. Coletta vola sulla bordata da lontano di Cianci ed è ripresa, con la Ternana che allunga ancora: Cicerelli morbido per Tito, rimorchio e stoccata di prima intenzione di Corradini a far tris. Romeo si divora il poker sparando su Coletta a tu per tu ma poi si fa perdonare incanalando a rete Donnarumma, che a differenza sua salta il portiere a suon di finte e completa l'opera. Infine, la girata svirgolata di De Boer diventa assist smarcante ancora per Donnarumma, che appoggia a Casasola per la comoda inzuccata da manita.

Il Rimini riprende la marcia verso i playoff col 3-0 sul Sestri Levante, un punto in quattro turni e sempre più piantato al penultimo posto. Romagnoli avanti già al 5° col gol olimpico di Falbo, la cui battuta da calcio d'angolo non trova deviazioni e finisce con l'ingannare Anacoura. Falbo provvidenziale anche sugli angoli per il Sestri, intercettando il colpo di testa di Parravicini. Niente patta e, subito dopo, il Rimini bissa: Chiarella punta Pittino, lo salta e mette in mezzo, dove Piccoli deve solo toccare a porta aperta. Brunet che la cicca in libertà da dentro l'area è l'ultima occasione per il rientro del Sestri, con la ripresa invece, dopo il costa a costa di Cioffi infrantosi sull'uscita di Anacoura, il Rimini la blinda: di nuovo Cioffi taglia fuori Primasso e allarga per Parigi, che rientra facile su Pittino e la piazza col mancino, chiudendo definitivamente il discorso.