Nuovo logo per la Figc

E stato svelato il nuovo logo istituzionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, è ispirato all'estetica dei primi palloni da calcio.

"Un cambiamento voluto anche per stare al passo con i tempi -ha spiegato il Presidente Gabriele Gravina- oggi abbiamo un nuovo simbolo in cui riconoscersi, che parte dalla nostra tradizione e si proietta verso le sfide del futuro. Lavoriamo ogni giorno per una Figc sempre più moderna: siamo consapevoli che lo sviluppo del calcio passi anche attraverso una crescita culturale che stiamo promuovendo in tutti i settori del nostro mondo".

Lapo Elkann, presidente della società che ha creato il logo : "Disegnare il logo della FIGC è una delle emozioni più grandi della mia vita".