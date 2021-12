Poche occasioni, tanti sbadigli: 0-0 tra Vis Pesaro e Imolese

Un tempo a testa non basta a Vis Pesaro e Imolese per portarsi a casa il bottino pieno. Le occasioni latitano da una parte e dall'altra e lo 0-0 finale è la naturale conseguenza. Meglio gli ospiti in avvio: break di Benedetti e servizio per Padovan che calcia, la deviazione costringe Farroni al miracolo che poi si ripete sul secondo tentativo di De Sarlo. E' Padovan il più attivo tra le fila romagnole: botta mancina dai 25 metri, ancora Farroni si distende in corner.

L'Imolese – da qui – si spegne e, nella ripresa, esce la Vis: Tonso allarga per Gucci e se la va a riprendere, Vona si sostituisce a Rossi e mura la conclusione del 7 biancorosso. Difetta nella mira, invece, Rubin che riceve il cross dalla destra dopo la spizzata di Gucci. La chance più clamorosa per il Pesaro è a 2 dal 90': punizione di Rubin, Rossi calcola male la traiettoria e Cannavò se lo divora a porta sguarnita. Palla sul fondo e infiniti rimpianti vissini, l'Imolese interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive e torna a muovere la classifica.