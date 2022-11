Qatar 2022: frase shock dell'ambasciatore, proteste davanti al museo della FIFA

Mentre si avvicina l'inizio dei mondiali di calcio in Qatar, si aggiungono altre polemiche. Questa volta è stata la frase pronunciata da Khalid Salman, ambasciatore del Qatar, alla televisione tedesca ZDF: “L'omosessualità è un disturbo mentale”. Parole che hanno immediatamente portato alla reazione della comunità gay che ha deciso di protestare davanti al museo della FIFA a Zurigo. Il gruppo All Out ha organizzato in Svizzera la manifestazione per sollecitare la FIFA. L'obiettivo è fare in modo che il governo del calcio mondiale faccia pressione sul Qatar con lo scopo di depenalizzare le relazioni omosessuali. Sulla dichiarazioni la ministra dell'Interno della Germania, Nancy Faeser ha replicato definendo le parole di Salman: “Terribili”.