Ravenna-Imolese 3-3

Il Ravenna va fortissimo, l'Imolese resta sui blocchi e sotto l'acqua al Benelli Lelj porta i giallorossi avanti che è passato appena un minuto. i padroni di casa giocano in verticale, creano occasioni in serie e l'Imolese soffre e sembra alle corde, Il raddoppio sarebbe meritano e non arriva, Luciano Foschi si stupisce che tanta produzione non porti al 2-0 che infatti arriva con Papa che converte in spaccata il suggerimento di Lelj. Il campo diventa una piscina, la partita vive di equilibri precari e sembra chiusa quando Maleh converte nel 3-0 una respinta corta. Segnali da Imola prima dell'intervallo, il flipper in area ravennate premia Gargiulo. Sembra la bandiera. E' l'inizio della riscossa. Nel secondo tempo c'è un'altra Imolese alla ricerca del terzo posto buonissimo in chiave play off. Lanini, tap in per fare 3-2 e Foschi la vede grigissima quando Nocciolini che di solito di lì fa gol manca il poker. Infatti De Marchi materializza la rimonta di un'Imolese che non molla mai e esce dal fango del Benelli col 3-3.