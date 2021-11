Reggiana-Viterbese 3-3: pareggio pirotecnico al "Città del Tricolore"

Difficilmente un testacoda in classifica regala sorprese. E invece - al “Città del Tricolore" e fino a 10 minuti dal 90' - la “piccola” e ultima Viterbese sta minando le certezze della prima e capolista Reggiana che però, da squadra vera, non la perde. Il primo squillo della partita è proprio degli ospiti: Calcagni entra in area e calcia da posizione defilata centrando il palo. I granata rispondono con Zamparo che arriva sulla sponda del compagno ma non inquadra lo specchio della porta per questione di centimetri. Vantaggio Viterbese al 32': la Reggiana paga a caro prezzo un pericoloso possesso palla difensivo, Volpicelli recupera e calcia. Voltolini respinge ma Iuliano è il più lesto di tutti a ribadire in rete con il piattone. I padroni di casa si trovano costretti ad inseguire ma nel primo tempo pareggiano solo il conto dei legni con il palo colpito da Scappini sul gran mancino al volo.









Ripresa. E la Viterbese raddoppia: uno-due ad ampio respiro tra Volpicelli e Megelaitis con il centrocampista lituano che non lascia scampo a Voltolini e firma il 2-0. Sembra finita ma gli uomini di Aimo Diana hanno una reazione d'orgoglio e soprattutto si affidano ai calci d'angolo e ai nuovi entrati: prima Lanini conclude di testa e accorcia le distanze battendo Daga, poi Sorrentino imita le gesta del compagno e completa la rimonta nel giro di 5 minuti. Un uno-due micidiale e che potrebbe spezzare le gambe ai laziali che, al contrario, non mollano: Contessa rilancia corto, Pavlev anticipa Voltolini e viene atterrato. Volpicelli chiude il suo solito gran pomeriggio con il rigore del 3-2. Qui, però, si torna all'inizio della storia con la Reggiana che – nonostante tutto – non la perde: il definitivo 3-3 arriva ancora dal dischetto: Zamparo se lo guadagna e lo va a battere, superando Daga. Ultima chance per la Regia che avrebbe la palla del 4-3 e del clamoroso ribaltone ma Daga dice di no a Sorrentino e così i granata restano in vetta, raggiunti dal Modena.