Rimini, altro stop a Carrara

Dopo tre risultati utili consecutivi arriva un altro stop per la squadra di Gaburro a Carrara. Bastano pochi minuti alla squadra di Alessandro Dal Canto per aprire la scatola. Sulla punizione di Schiavi, tocca Della Latta che favorisce Imperiale che non sbaglia, primo gol stagionale per il numero 3 della Carrrarese. Il Rimini resta in partita e alla prima vera opportunità pareggia con Federico Mencagli bravo a sfruttare il cross di Biondi deviato e farsi trovare pronto sul secondo palo. Secondo gol per lui in questa stagione Botta e risposta, ma la partita non si assesta, anzi, la Carrarese trova a stretto giro il nuovo vantaggio.

Sul angolo di Cicconi, pallone sporcato sul primo palo, arriva con una spaccata puntuale il solito Capello e padroni di casa nuovamente avanti. Gol numero 11 per l'attaccante bolognese. Bozhanaj sempre pericolosissimo Zaccagno risponde come spesso ha fatto in questa stagione. Il tris che mette il risultato al riparo per la Carrarese arriva al minuto 76, autore del tris Antonio Energe. Reagisce il Rimini sfortunata la squadra di Gaburro con il palo colpito da Tonelli. Sulla ribattuta Matteo Rossetti non riesce a ribadire in rete. La Carrarese pareggia il conto dei legni ancora con la conclusione di Energe servito dall'ottimo Capello.

Quattro vittorie e un pareggio con la capolista Reggiana per la Carrarese, il Rimini, dopo una mini striscia di tre, cade ancora ed è all'ultimo posto buono per i play off. Alo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrrarese batte Rimini 3-1.