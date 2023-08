Rimini: arriva il centrocampista Christian Langella

Il Rimini ha ingaggiato il centrocampista Christian Langella. Nato a Livorno il 7 aprile del 2000 e cresciuto nei settori giovanili dell’Empoli, il nuovo centrocampista biancorosso è a Pisa che si è affacciato al grande calcio facendo il suo esordio in terza serie il 23 dicembre 2017. Sono seguiti due campionati in Serie D a Bari e Palermo, con 49 presenze e 6 gol. Quindi il ritorno in Serie C e nelle ultime due stagioni 32 gare disputate a Monopoli e 33 a Cerignola con altre 3 reti complessive. Il 23enne ha firmato con il Rimini un contratto biennale con opzione per il terzo.