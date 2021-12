Rimini poker da C

Rimini in controllo fin dalle prime battute con intensità e rapidità di manovra mette subito l'incontro sui binari voluti. Piscitella si crea lo spazio e serve un pallone delizioso al centro spinto in porta da Mencagli. Si tratta del sesto centro stagionale per l'attaccante di Gaburro. Risposta Carpi con Sivilla, sarà uno dei migliori, Marietta respinge. Torna pericoloso il Rimini nel finale di tempo: doppia conclusione prima con Tonelli, poi quella decisamente più pericolosa con Tanasa. All'intervallo conduce la squadra biancorossa ma Gaburro non è soddisfatto e chiede ai suoi di aggredire di più e non accontentarsi.







La squadra riceve gli imput del tecnico, e si vede una ripresa ancora più bella con le squadre che si allungano e la dimostrazione arriva con il contropiede di Sivilla, il Rimini deve ringraziare l'ottimo piazzamento di Marietta che respinge con i piedi poi Walker conclude ma quando si trova in posizione irregolare. Dall'altra parte si gira in area Piscitella, Ferretti tiene ancora per poco il Carpi in partita. Combinazione Tonelli, Gabbianelli, il numero 10 apre lo spazio per Greselin che con una conclusione precisa raddoppia. Difficilmente si vedono in questa categoria, squadre capaci di giocare bene, e saper concretizzare quando è il momento come il Rimini di Gaburro, che non lascia respirare il Carpi e lo trafigge definitivamente con il tris, originato dal solito Piscitella, il velo di Tonelli, la lucidità di Gabbianelli e la sostanza di Greselin. Doppietta per lui. Nel finale anche il poker firmato Tomassini. Rimini a + 5 sul Ravenna e + 6 sul Lentigione. A rischio esonero l'allenatore del Carpi Gallicchio. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Carpi 4-0