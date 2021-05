Rimini - Prato 0-1

Rimini con Adorni tra i pali, Prato con l’eterno Ciccio Tavano. Dopo pochi secondi Quattara mette fuori da buona posizione . La partita si assesta e non regala nulla per un quarto d’ora poi Spinosa sulla sinistra mette dentro un cross sul quale non arriva nessuno . Si vede il Rimini dopo 20 minuti Simoncelli per Vuthaj l’attaccante viene murato . Ci prova Casolla su punizione, facile la parata di Piretro . Risponde dai 30 metri Toni bravo Adorni a distendersi per respingere la conclusione dalla distanza. Grande occasione Rimini sull’angolo di Ricciardi, errata lettura della difesa del Prato, doppio tap di Vuthaj si salva Piretro . Si accentra e fa partire il diagonale Sanat classe 2002 ancora Adorni. A 3 dal termine di frazione lancio in verticale per Quattara, Canalicchio si aggrappa, e l’arbitro alza il rosso diretto Rimini in 10.









Il solito Tomi su punizione ancora Adorni a respingere. Tocca a Tavano prima del riposo fare i conti con l’ottimo momento del giovane portiere del Rimini . Rimodella la sua squadra Mastronicola dentro Viti e Lugnan fuori Arlotti e Pecci . Tavano pallonetto alto . Ricciardi su punizione, Piretro con il rischio ma la tiene . Prato vicinissimo al gol con Calamai diagonale che attraversa tutto lo specchio . Carli, dal limite, sospiro di sollievo per Mastronicola, sembrava destinata in porta . Sempre Carli poco dopo, respinge Adorni poi Minardi non trova la porta . Uscita da Kamikaze di Adorni applaudito da tutto lo stadio ok classe 2000. Gomis con un prodigio anticipa Falchini pronta a battere a rete . Poi crolla il fortino al 93 con il gol del singolo Ciccio Tavano trova l’angolo e chiude i giochi . Al Romeo Neri di Rimini, Prato batte Rimini 1-0

Lorenzo Giardi