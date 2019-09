Rimini-Sud Tirol

Secondo pareggio consecutivo per un Rimini ancora imbattuto dopo le prime 3 giornate, e con un calendario non proprio dei più semplici. La squadra di Cioffi continua a mostrare compattezza e unità d'intenti, e un'altra big come il Sud Tirol va in difficoltà. Primo tempo con i biancorosssi, in maglia blu, a fare la partita e tritare gli ospiti soprattutto sulle corsie esterne con Silvestro in grande evidenza. Diversi i palloni scodellati in area dal suo sinistro senza però mai trovare la collaborazione vincente dei vari Zamparo,Van Ransbeeck, Palma e Gerardi. E così ci vuole proprio un guizzo di Federico Gerardi a portare il Rimini avanti. Il 32enne risolve in mischia battendo Cucchietti. Padroni di casa vicini al raddoppio, colpo di testa di Nava, istinto puro per la respinta del portiere del Sud Tirol Cucchietti. Palma ha il piede sempre caldo, Cucchietti in tuffo. Minuto 70 sugli sviluppi di un calcio d'angolo Finizio, a giudizio di Fiero di Pistoia, trattiene Mazzocchi in modo falloso tanto da fischiare il calcio di rigore. Morosini spiazza Scotti per il pareggio dei bolzanini. Nel finale la squadra di Vecchi potrebbe ribaltare il risultato quando Rover fa tutto da solo e impegna severamente Scotti. La palla arriva a Casiraghi che da ottima posizione si vede deviato il suo tiro diretto verso la porta. Sull'angolo, il Sud Tirol chiede un secondo rigore per un'altra trattenuta su Vinetot, ma in questo caso il direttore di gara lascia correre. Nell'extra time è ancora Morosini a mettere paura, diagonale a lato di un soffio. È l'ultima emozione di una partita tutto sommato equilibrata. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini- Sud Tirol 1-1.