Ruggito Perugia, Spal ribaltata al Mazza (1-2)

Spal-Perugia

Per la prima vittoria dell'anno, il Perugia sceglie la grande soirée. Spal battuta a domicilio, Di Carlo rimbalzato alla prova del nove. Eppure si era messa benissimo per i ferraresi. Dall'angolo Valentini in tuffo fa esultare il Mazza. Il Perugia ci mette un po' a ripartire, Siligardi non tiene basso il sinistro. Poi cambia tutto, Bruscagin la combina, Vasquez con l'esterno va solo vicinissimo. Adesso la Spal sparisce, Del Favero tampona su Matos. Di là Siligardi per Antenucci, fuori il capitano. E nel finale di tempo si ribalta il cielo. Mezzoni per Iannoni, Del Favero non bene e 1-1. Prima dell'intervallo Vasquez si accentra e calcia cadendo gonfiando la rete. Poche cose nella ripresa amministrata da un buon Perugia. Siligardi alto senza fare male e in contropiede sono quelli di Baldini a provare a chiuderla con Iannone. E mentre trascorrono i minuti e gli emiliani si incartano, in pieno recupero Ricci va vicino al tris. Niente gol, ma i 3 punti sono già in cassa. Un gol basta all'Ancona che apre il capitolo pragmatismo contro un Pineto volonteroso e non fortunato. La punizione di Lombardi mette in crisi Vitali, la palla esce. Ancona con un'idea bella di Spagnoli per Cioffi, Tonti alla disperata chiude la porta senza nè gol, nè rigore. Il Pineto sta alto e se la gioca con coraggio e personalità, Volpicelli alzato in angolo da Vitali. Sta alto, troppo alto e la mandrakata di Spagnoli mette in porta Peli. Sgroppata e 1-0. Ospiti sfortunati perché la reazione meritava altro epilogo. A cominciare dalla fagiolada che si conclude col la palla sul palo. E a tiro di spogliatoio Marafini va giù, trattenuto, ma non abbastanza. Ripresa con pochi spunti, l'Ancona riesce a buttare i ritmi nell'abbattitore e contenere. Poi strappa, Energe da dentro l'area, bene Tonti. La fucilata a colpo sicuro di Della Quercia, murata, è l'ultima ricerca di un pari che seppur meritato non arriva.