Sabato di scontri al vertice con Cesena-Gubbio ed Entella-Reggiana

Il meglio del Girone B si riunisce tra il Comunale di Chiavari e il Manuzzi: le capolista contro terza e quarta, 4 squadre racchiuse in 2 punti che s'incrociano nelle sfide di cartello del 12° turno. 16 punti in 6 giornate hanno rilanciato le ambizioni del Cesena che ora, con i giusti incastri, ha l'occasione per salire in vetta. Ma deve fare i conti col Gubbio, in testa a +2 dai bianconeri e ripresosi, dopo un paio di sciovoloni, con tre vittorie in fila. Non che i ragazzi di Toscano subiscano la sudditanza, tanto che, nella striscia in corso, hanno già battuto due volte una prima della classe. Le condizioni per il primato sono superare gli umbri e sperare in una X nell'altro scontro al vertice. Quello tra la lanciatissima Entella, cocapolista e reduce da 5 vittorie consecutive, e la Reggiana, terza con un punto in più dei bianconeri e fresca di ritorno al successo, dopo un paio di giri a vuoto.

Un bis d'incroci d'altura che può fare il gioco delle tante aspiranti inseguitrici, chiamate a sfruttare la situazione per ributtarsi nel gruppone col primato nel mirino. Tra queste il Rimini che non vincendo da tre giornate è sceso a -5 dalla testa della classifica. E ora c'è un'ostica trasferta sul campo del Pontedera, che nello stesso lasso di gare s'è tirato fuori dalle zone pericolose infilando 7 punti. Avversario in palla anche per l'ex sorpresa Fiorenzuola, in caduta libera con tre ko filati e ospite di una Recanatese che, al contrario, viene da due successi e due pari. Restando alle aspiranti i piani alti, il Siena, stoppata la crisi con la vittoria sul San Donato, va da una Vis Pesaro capace di appena un punto in 4 turni, le altre invece se la vedono con squadre in zona rossa: in casa la Carrarese, con la Fermana, e la Lucchese, con l'Alessandria, mentre l'Ancona va dal San Donato fanalino di coda.

Torres-Montevarchi completa il quadro del sabato, mentre nel posticipo domenicale l'Imolese, che alternando vittorie e sconfitte s'è tolta dai playout, ha una ghiotta occasione d'allungo: al Galli c'è l'Olbia dei sammarinesi Fabbri e Nanni, penultimo con un punto in 5 turni.