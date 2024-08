SERIE D GIRONE D San Marino Calcio nel Girone D La squadra biancoazzurra inserita come lo scorso anno nel Girone D di Serie D

San Marino Calcio inserito nel girone D con Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forli, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Ravenna, Sammaurese, Sasso Marconi, United Riccione, Pistoiese, Prato, Tau Altopascio, Tuttocuoio, Zenith Prato.

La buona notizia è che non ci sono sorprese. Per il secondo anno consecutivo il San Marino Calcio è inserito nel Girone D, dal quale rispetto alla stagione scorsa sono uscite le lombarde. Sarà derby tra Emilia Romagna e Toscana, sono queste le due regioni del Girone D. Rispetto allo scorso anno rientra nel D anche lo United Riccione inserito 12 mesi fa nel Girone F. Prima di ferragosto, ipotesi il 12 o il 13,verranno resi noti i calendari. C'è ancora la Pistoiese, sotto la denominazione di Pistoia Football Club formatosi a seguito di acquisizione del titolo sportivo dell'Aglianese e trasferimento societario. Una delle speranze e degli obiettivi di questo campionato 2024 -2025 è proprio quello di non assistere ad un altro caso Pistoiese, annosa vicenda che falsò il Girone D dello scorso anno.

