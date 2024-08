SERIE D GIRONE D San Marino Calcio; poker di acquisti tra loro l'ex Rimini Simone Pasa Il San Marino calcio va via via completandosi. Si sono aggiunti al gruppo di Emmanuel Cascione altri quattro giocatori

San Marino Calcio; poker di acquisti tra loro l'ex Rimini Simone Pasa.

Simone Pasa 30enne centrocampista mancino, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha vinto anche uno scudetto primavera e un Torneo di Viareggio con i neroazzurri, ha debuttato in Serie A il 5 maggio 2013 Napoli-Inter per lui anche due presenze in Europa League contro Baku e Cluj. In carriera ha vestito le maglie di Varese, Padova, Prato, Pordenone, Cittadella e Rimini. Un gran colpo del DS Bollini.

Altro nome di centrocampista tesserato è quello di Alessandro Muro classe 2001, lo scorso anno al Mezzolara. In precedenza ha vestito le maglie di Reggiana, Correggese, Carpi e Lentigione. Ancora giovanissimo ampi margini di miglioramento per Amadou Tourè 21 anni giocatore della Guinea arriva dal Piacenza. Centrocampista di quantità e qualità, polivalente a livello tattico. Il vice di Giammarco Pazzini sarà il giovanissimo friulano Alessandro Groaz classe 2004 lo scorso anno alla Luparense. La rosa del San Marino Calcio non è ancora completa prima di ferragosto sono attesi altri due giocatori.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: