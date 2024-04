Serie A: il Cagliari posticipa la festa dell'Inter: termina 2-2

Nella 32^ giornata della Serie A di calcio l'Inter viene fermata 2-2 in casa dal Cagliari. A San Siro i nerazzurri sono andati due volte in vantaggio, prima con Thuram al 12' e poi un rigore di Calhanoglu al 74', ma sono sempre stati ripresi dai rossoblù con Shomurodov al 65' e con Viola a cinque minuti dalla fine. Per vincere lo scudetto già nel prossimo turno l'Inter dovrà vincere il derby, mentre il punto conquistato dal Cagliari è un passo importante verso la salvezza.

Altro pareggio, quello del Milan, per 3-3, in trasferta contro il Sassuolo. Pari anche in Napoli-Frosinone, 2-2. Fermata sull'1-1 invece Udinese-Roma, per un malore del difensore ivoriano giallorosso N'Dicka. L'ivoriano al 71' è stato soccorso dai compagni, con Svilar che si è subito reso conto di quanto stava accadendo richiamando l'attenzione del direttore di gara. Immediato l'intervento dello staff medico con il defibrillatore (non usato): Ndicka ha fatto capire di aver sentito una fitta al petto. Trasportato in ospedale, dove è restato sotto osservazione per tutta la notte, non è in pericolo di vita.

Oggi in campo Fiorentina-Genoa alle 18:30 e Atalanta-Verona alle 20:45.