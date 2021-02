Serie C: Cesena chiamato all'esame Padova

Nel servizio l'intervista a Davide Di Gennaro, centrocampista Cesena

Saranno due giorni di fuoco in Serie C con incroci importanti, sia per la zona play-off che per quella play-out. Si parte sabato alle 15 con ben 4 partite in programma: oltre a Matelica-Virtus Verona, l'Imolese cercherà di rialzare la testa al “Galli” contro il Mantova in un match condizionato dalle tante assenze. Catalano dovrà fare a meno dell'ex Pilati, di Provenzano e Morachioli mentre a Troise mancheranno il portiere titolare Tozzo e Ganz come terminale offensivo. Rossoblu al momento fuori dalla zona calda ma “braccati” da Vis Pesaro e Legnago, rispettivamente impegnati contro Gubbio e Feralpisalò. Alle 17.30 è, invece, in programma il big match della 27a giornata, quello tra Perugia e Modena. Il “Grifone” è terzo ma virtualmente primo in caso di doppio successo nei recuperi e viene da ben 7 vittorie nelle ultime 8 mentre i canarini sono a quota 3 “hurrà” consecutivi e secondi, a -4 dalla vetta. Per entrambe le squadre, poi, la possibilità di staccare il Sudtirol impegnato qualche ora prima al “Riviera delle Palme” contro una Sambenedettese in crisi di risultati, anche dopo il ritorno in panchina di Montero.









La domenica si apre con Carpi-Fermana alle ore 12.30 e proseguirà con Triestina-Arezzo e Fano-Ravenna alle 15. Una delle ultime chance per i giallorossi di rimettersi in marcia ed agguantare una salvezza diretta che, ora come ora, sembra complicata da raggiungere. E' uscito bene dai ranghi – post Covid – il Cesena chiamato all'esame di maturità contro il Padova capolista. I biancoscudati non perdono dall'ultima del 2020, il Cavalluccio dovrà affidarsi all'esperienza e alla qualità del neo-acquisto Davide Di Gennaro.

