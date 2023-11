Serie C, il Rimini pareggia a Pescara

La cronaca della partita

Quarto risultato utile di fila per il Rimini in campionato. I romagnoli pareggiano sul campo del Pescara. Padroni di casa che sbloccano la partita dopo appena tre minuti. Milani riceve palla fuori area da dove fa partire un destro preciso che vale l'1-0. Pescara propositivo in questa prima fase di partita, Floriani sulla destra mette al centro per Vergani che fa la sponda per Accornero, che tocca per Merola, la conclusione finisce tra le braccia di Colombi. Al 21' altra occasione per il Pescara, Milani ruba palla e mette al centro per Vergani che contrastato non riesce a concludere. Sul cambio fronte il Rimini va vicinissimo al pareggio. Lamesta serve in mezzo un pallone interessantissimo solo da appoggiare in rete, miracoloso l'intervento di Floriani che anticipa tutti e tocca in angolo.

Il Pescara è ancora pericoloso con Merola che scarica in porta, Colombi si fa trovare pronto. Al 35' il pari del Rimini su punizione con Morra, la palla deviata manda fuori causa Plizzari. I biancorossi tornano in parità.

Nella ripresa subito il Rimini con Megelaitis che ci prova alla Dimarco, con un tiro da metà campo che esce di poco sul fondo. Il Pescara riprende ad attaccare e al 71' sfiora il nuovo vantaggio con Merola, il colpo di testa si stampa contro il palo lontano. I padroni di casa ci provano fino alla fine e nel recupero Merola cerca il jolly con la rovesciata che fa urlare alla rete, la sfera esce sul fondo. Al fischio finale è 1-1 tra Pescara e Rimini.