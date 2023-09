Serie C, Olbia-Carrarese è solo 0-0

Secondo pareggio consecutivo per l'Olbia che non va oltre lo 0-0 contro la Carrarese. Il sammarinese Nicola Nanni parte titolare. Per i marmiferi la seconda trasferta consecutiva in Sardegna frutta almeno un punto. Ritmi bassi nei primi minuti di gioco, con gli ospiti a tentare di portare qualche pericolo dalle parti di Rinaldi, che nel primo quarto d'ora non ha grandi problemi, se non il rischio di deviazione del compagno Arboleda. Bello il tentativo al volo di Simeri al 20, sfera che termina sul fondo. Dall'altra parte l'Olbia è in questo tiro di Cavuoti che spara alto. Ancora la Carrarese, da fuori con Schiavi, Rinaldi si allunga a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, gli ospiti si rendono pericolosi, provvidenziale uscita di Rinaldi per chiudere di nuovo sul fondo. Il portiere di casa continua ad essere protagonista, si allunga Rinaldi sul colpo di testa di Capello. Bella la parata. Carrarese anche sfortunata quando Simeri, in tuffo, colpisce il palo. La partita non si sblocca. Sul cambio fronte occasionissima per l'Olbia con Nanni. Il colpo di testa del nazionale sammarinese trova la pronta respinta di Bleve. Nella ripresa sono sempre gli ospiti a tenere in mano la partita e portare i primi pericoli dalle parti del portiere sardo. La squadra di Del Canto ci prova anche su punizione senza precisione. L'Olbia tenta nel finale di alleggerire la pressione, ma Bleve non è mai veramente impegnato. I padroni di casa provano il jolly nel finale di gara con La Rosa, la palla finisce di poco sul fondo. Fischio finale è 0-0.