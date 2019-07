Serie C Rimini: Zamparo resta. Scotti non rescinde. Montanari e Gasperi attendono

SRV_RITIRO_RIMINI_28072019

Sant'Agata Feltria scelta come sede del ritiro da tantissime società, che si affidano a questa tranquillissima cittadina, 600 metri di altitudine, poco più di duemila abitanti, per dare i via ufficiale alla stagione sportiva. L'hotel Falco è garanzia di praticità e più volte ha ospitato il ritiro dei biancorossi. La perturbazione ha abbassato notevolmente le temperature anche a Sant'Agata, e questo per una squadra di calcio è un aspetto positivo. La pioggia caduta abbondante ha reso momentaneamente impraticabile il campo di allenamento che si trova a pochio passi dall' Hotel e il tecnico Cioffi questa mattina ha deciso di concedere una mezza giornata libera ai giocatori, conseguenza anche del buon test contro la Savignanese. Sempre al telefono, caldissimo in queste ore, il Direttore Sportivo Rino D'Agnelli prepara almeno tre compi: uno per reparto. Momentaneo stand by per i centrocampisti Gasperi e Montanari in attesa di una definitiva chiamata dopo i colloqui avuti nei giorni scorsi. Il ritiro di Sant'Agata proseguirà fino a venerdi, giovedi è previsto un test con una formazione locale. Domenica ore 18.30 il derby di Coppa Italia con il Cesena