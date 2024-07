Spagna e Inghilterra per la storia

SRV_FINALE_EUROPEI_14072024

Dopo un mese di calcio è arrivato l'ultimo atto degli Europei. L'appuntamento è alle 21 quando il francese Letexier fischierà l'inizio della sfida tra Spagna e Inghilterra. Una finale tutta da seguire. Da una parte c'è l'Inghilterra di Gareth Southgate, che dopo un inizio lento è cresciuta nel corso del torneo. La nazionale dei Tre Leoni è alla sua seconda finale consecutiva dopo quella persa tre anni fa contro l'Italia di Roberto Mancini. Per gli inglesi potrebbe essere l'occasione buona per centrare un titolo mai vinto nella propria storia, con una tradizione che conta solo del mondiale vinto nel 1966. La nazionale inglese non ha mai saputo lasciare il segno e dopo il ko contro l'Italia del 2021, per i Leoni questa deve essere la partita da non sbagliare. Nel 3-4-2-1 inglese, Kane, Foden e Bellingham saranno il trio d'attacco, in una squadra che può contare di esperienza, talento e giovani di qualità. Dall'altra parte c'è la Spagna di De La Fuente. Un Europeo da percorso netto per gli spagnoli. Nella fase a gironi tre vittorie su tre, una delle quali contro l'Italia campione in carica. Poi agli ottavi il successo sulla sorpresa Georgia. Dai quarti è grandissima Spagna grazie alle vittorie contro la Germania ai supplementari e la Francia in rimonta. L'ultimo ostacolo è l'Inghilterra. La Spagna sogna il quarto titolo Europeo, risultato che permetterebbe alla Furie Rosse di staccare la Germania nell'albo d'oro e diventare la nazionale più vincente di sempre a livello continentale. La Spagna riparte dal giovanissimo Lamine Yamal, che proprio ieri ha festeggiato 17 anni e si vuole regalare un'altra serata da protagonista. Spagna favorita per la vittoria finale per quanto fatto vedere, ma nel calcio nulla è scontato.