Steffè: "Il Cesena è pronto a ripartire"

Sentiamo Demetrio Steffè

Sud Tirol, Modena, Padova e Perugia. Nemmeno una sorpresa tra le prime quattro a testimoniare la qualità di un campionato con tante pretendenti. In una posizione di assoluto rilievo il Cesena. Partiti per un posto nei play off i romagnoli occupano nonostante l'ultima sconfitta il quinto posto. Prossimo avversario la Triestina, vera delusione del girone d'andata. Domenica il Cesena sale proprio a Trieste a sfidare l'ex squadra di Steffè, nella città di Steffè.





Nel video l'intervista al centrocampista del Cesena Demetrio Steffè.