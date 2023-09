Tra Gubbio e Fermana vince la noia: 0-0 al "Barbetti"

Pochissime emozioni al “Barbetti” tra Gubbio e Fermana. La logica conseguenza è un soporifero 0-0 che va bene ai marchigiani, meno agli eugubini che – dopo l'1-1 con il Pineto – devono ancora una volta rimandare l'appuntamento con il primo successo casalingo. Rossoblu che però non fanno molto per provare a vincerla: stop e rovesciata di Signorini, bello il gesto tecnico, nessun problema per Borghetto. A cavallo dei due tempi si fa vedere anche la Fermana, sempre da fermo e sempre con Giandonato. Il risultato è lo stesso in entrambi i casi: sfera che passa a centimetri dalla traversa della porta difesa da Vettorel. L'ultima vera chance è targata Gubbio: Dimarco – fratello del Federico terzino dell'Inter – la fa girare bene con il mancino, il neo-entrato Montevago prende bene posizione ma spedisce a lato. E allora si resta sullo 0-0: Fermana che ora se la vedrà con la Recanatese nel turno infrasettimanale, per il Gubbio trasferta ostica a Lucca.