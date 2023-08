Tripletta Rimini: ecco Selvini, Cernigoi e Morra

Sistemata la questione societaria, il Rimini si tuffa sul mercato per completare la rosa. Con l'idea di cominciare dall'attacco, reparto tutto da costruire. È in questa ottica che il diesse Maniero ha preparato 3 colpi in grado di sistemare il reparto. Dal Frosinone arriva in prestito Alessandro Selvini, giovane classe 2004, ragazzo di prospettiva che dovrà ritagliarsi spazio tra i titolari. Che saranno Iacopo Cernigoi e Claudio Morra. Per il primo, che pareva destinato al Catania, il Rimini ha trovato l'accordo con il Crotone ottenendo l'ok del giocatore e sancendo il sorpasso. Sul secondo, sul quale si era mosso anche il Cesena, è tutto fatto. Il Cesena, che non ha sfigurato nel derby di Coppa a Bologna, è bloccato dalla necessità di muovere in uscita. Calderoni, Albertini, Nannelli, Kontek, Coccolo e Chiarello sono fuori dal progetto tecnico, ma tengono occupati slot e risorse che non permettono ad diesse Artico di completare il lavoro. E dopo Morra rischia di perdere anche Mosti che il Modena è disposto a cedere in prestito col gradimento del giocatore che però ha comprensibilmente fretta di chiudere. E così la prima partenza potrebbe essere quella dell'esterno Mario Mercadante in direzione Padova (Toscano lo avrebbe tenuto volentieri) seguito dall'ex capitano Niccolò Bianchi. La Spal spara doppietta in attacco con Rosafio e centrocampo con Collodel. Attivissima anche la Vis Pesaro che saluta Gavazzi accordatosi con il Francavilla, ma che porta a casa i centrocampisti D'Innocenzo dal Chieti e il prestito del giovane Foresta dal Sassuolo.