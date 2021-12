Nel video le immagini della partita

Poche emozioni nel recupero della decima giornata del campionato di Eccellenza tra Tropical Coriano e Fya Riccione. Meglio i padroni di casa nel primo tempo che con Matteo Vitaioli si sono resi pericolosi per due volte dalle parti di Mordenti. Nella ripresa gara equilibrata, la capolista resta in 10 per il rosso diretto a Maggioli, ma in pieno recupero il Coriano ha palla della vittoria con De Luigi che da pochi passi non inquadra la porta. Finale 0-0.