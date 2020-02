Verso Napoli-Barcellona

Grande attesa per la serata di Champions League. Il Napoli ospita al San Paolo il Barcellona di Leo Messi nella gara di andata degli ottavi. Gli azzurri hanno chiuso la precedente fase a girone di Champions da imbattuti con 3 vittorie e 3 pareggi. Anche se non ha mai superato questa della Champions, il Napoli è imbattuto nelle sette partite casalinghe con un record di 5 successi e 2 pareggi. Anche il Barcellona è imbattuto nella fase a gironi. I blaugrana avevano chiuso la prima fase con un successo per 2-1 sull'Inter. Napoli e Barcellona sono accomunate anche da una curiosità. Entrambe le formazioni hanno chiuso la fase a gironi con in panchina allenatori che poi sono stati esonerati. Al posto di Ancelotti e Valverde, ci sono Rino Gattuso e Quique Setién. Fischio d'inizio alle 21, arbitra il tedesco Felix Brych.