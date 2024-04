Victor San Marino a tre punti dai play off

A 90 minuti dal termine della regular season il Victor San Marino ha il destino nelle proprie mani per completare un capolavoro. Da neopromossa la squadra di Stefano Cassani, che rientrerà domenica nell'ultima contro il Borgo San Donnino, potrebbe addirittura chiudere, con delle combinazioni favorevoli, al terzo posto. Solo i tre punti darebbero la matematica certezza della post season, viste le ultime prestazioni, soprattutto quella di ieri a Prato, i Titani faranno di tutto per non lasciarsi sfuggire la grande occasione.

Al Lungobisenzio di Prato il “Giampaolo Mazza Day”. L'ex CT della Nazionale sammarinese ha sostituito degnamente Stefano Cassani. Sempre prodigo di consigli per la squadra, sempre in piedi, ha urlato costantemente, ha sostenuto dall'inizio i ragazzi, facendo leva sulla sua grande esperienza. Mazza ha compiuto 68 anni lo scorso febbraio, considerando che l'ultima sua panchina, era stata il 15 ottobre 2013, è palese che abbia smesso un po' troppo presto. Dalle sue dichiarazioni traspare che la voglia ancora c'è, e non è certamente troppo tardi. Mazza ha ancora molto da dire, è un patrimonio del calcio sammarinese e chissà che la nuova società non abbia il guizzo di valorizzarlo.

A proposito della nuova società. Vero è che solo giovedi scorso è arrivato il definitivo closing, ma ora è arrivato il momento di scoprire le carte. Qual è il progetto tecnico per la stagione 2024-2025? Il DG Montella ha risposto a questa domanda recentemente al Corriere Romagna dichiarando che la volontà è quella di trattenere sia Cassani che Bollini, ma, ha aggiunto Montella, i matrimoni si fanno in due, saremmo contenti di proseguire con loro, altrimenti faremo altre scelte. Tutto chiaro, ma per fare i matrimoni, occorre fare la proposta, e da quello che risulta, ancora nessuno si è mosso. L'anticipata programmazione sta alla base di un buon lavoro, l'augurio e che la nuova società lo capisca in fretta.