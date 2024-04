Victor: un mese per raggiungere il piazzamento play off

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Pasquino, difensore Victor San Marino

A prescindere da episodi arbitrali ultimamente fin troppo sfavorevoli, la flessione c'è ed è palese. La squadra non ha più l'intensità dei giorni migliori, complice l'obiettivo promozione ormai inarrivabile, questi play off poco affascinanti, e la stanchezza di una squadra che - non dimentichiamo - è partita per salvarsi. Vedremo quello che accadrà in questo ultimo mese di campionato, Forlì e Prato fuori, Imolese e Borgo San Donnino ad Acquaviva. In ogni caso qualsiasi piazzamento verrà centrato dai biancoazzurri, non influirà sul giudizio finale che resterà comunque più che positivo.

In settimana dovrebbe tornare in Repubblica il Presidente Montanari, e la sua agenda è decisamente piena. Prima di tutto l'incontro con la FSGC, già rinviato un paio di volte. Per iniziare la programmazione della prossima stagione è prioritario sapere quale sarà il campo da gioco e quali saranno i progetti comuni allo sviluppo del calcio sammarinese. In sostanza sarà importante capire quale sarà la linea della nuova società Victor per il prossimo anno e quale interesse possa avere la Federcalcio verso questa nuova realtà.

Altra priorità per Montanari, sarà incontrare lo staff tecnico. Cassani e Bollini restano? Saranno ancora loro a progettare le mosse tecnico/tattiche del futuro o i nuovi soci hanno altre idee? Tutti nodi da sciogliere il prima possibile, per guadagnare tempo sulla programmazione del Victor 2024-2025. Altro punto interrogativo. Si chiamerà ancora Victor (nome dello sponsor) o come si ventila da un po' potrebbe tornare a chiamarsi San Marino Calcio? Anche in questo caso sarà decisivo l'incontro con l'attuale sponsor principale

