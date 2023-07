Accordo d'affiliazione tra Victor San Marino e Victoria

Presentazione dell'accordo di affiliazione tra Victor San Marino e Victoria

Complementarietà e reciproca funzionalità. Su queste basi, enunciate dal presidente Luca Della Balda, poggia l'accordo di affiliazione tra Victor San Marino e Victoria, nuovo polo calcistico riminese, che porterà in dote alla società calcistica del Titano ciò che le mancava, un settore giovanile di base, e ai tanti giovani del club italiano uno sbocco prestigioso sul calcio dilettantistico. I termini dell'intesa sono stati presentati all'ombra dell'Hotel delle Nazioni, luogo simbolo di Rimini Nord, area di cui il Victoria incarna lo spirito calcistico: tale realtà, infatti, è il punto di arrivo e di confluenza delle 14 squadre sorte e alternatesi in questo quadrante della città dagli anni '60, tra fusioni, rifondazioni e nuove nascite. La scorsa stagione erano 350 i giovani tesserati tra le varie categorie, a cui vanno aggiunti gli 80 iscritti di Viserba.

Proprio quello di Viserba e quello di San Giuliano a Mare, saranno gli impianti d'allenamento, con i ragazzi che disputeranno i campionati provinciali in tutte le categorie d'età, fino alla Juniores. Parallelamente, il Victor manterrà la squadra della Juniores nazionale. Per altro, il Victoria conta anche una squadra iscritta al campionato italiano di Prima categoria. L'intesa raggiunta è ben rappresentata sia dalle maglie da gioco, sia dal logo del Victoria, concepito insieme: le prime avranno i colori rosso, bianco e celeste, sintesi di quelli delle due società coinvolte, mentre il logo racchiuderà il Ponte di Tiberio, presente sin dal 1997 nell'iconografia dei club che hanno preceduto il Victoria, e una linea spezzata, a rappresentare in maniera stilizzata le tre cime di San Marino.