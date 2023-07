Allo Stadium La Fiorita sfida lo Zimbru Chisinau

Dodici volte nelle coppe europee consecutivamente, La Fiorita detiene il record tra i club sammarinesi. Dal 2012, la squadra del Castello di Montegiardino non manca mai un appuntamento internazionale. Tante partite giocate tra Champions, Europa League e Conference League, due risultati positivi, lo 0-0 contro il Linfield nel 2017 e l'1-1 nel 2021 contro il Birkirkara. Quella di questa sera sarà la prima contro un club moldavo. Lo Zimbru Chisinau vanta un'ottima tradizione, sul piano delle partecipazioni alle coppe europee, la prima risale al 1993 in Champions League, l'ultima al 2016, quando il club della capitale era anche riuscito a passare il primo turno in Europa League contro un club georgiano, uscendo poi al secondo contro una squadra turca. Lo Zimbru Chisinau torna dunque nelle coppe a distanza di sette anni.

Le interviste a German Denis e Gianluca Vivan