Andy Selva: “Obiettivo l'Europa”

Era stata indicata come una delle favorite alla vigilia per soffiare lo scudetto alla Virtus, al contrario i giallo/verdi si ritrovano, a metà stagione, ad undici punti dai nero/verdi campioni d'inverno. Le due sconfitte consecutive con Fiorentino e soprattutto quella con la San Marino Academy, hanno accelerato il processo: esonerato Omar Lepri dentro Andy Selva.

Una società capace di inserire in un organico già competitivo giocatori come Rinaldi, Badalassi, Fatica, Grassi solo per fare alcuni nomi, non può permettersi di essere così lontana dalla vetta a metà stagione. Andy Selva, già tecnico di Pennarossa e Tre Fiori, come sua abitudine, non si nasconde e fissa l'obiettivo.

L'ex capocannoniere della Nazionale sammarinese si lega al Cosmos fino alla fine della stagione. “La corte spietata del DS Fabrizio Castellazzi, il motivo del mio si”. Andy Selva debutterà sabato alle 15 contro la Libertas, ancora presto – a suo giudizio- per parlare di tattica e moduli. Quello che mi interessa – dichiara- è l'atteggiamento dei giocatori che vanno in campo.