Angeli ribalta il San Giovanni, la Virtus resta in vetta

Un ottimo San Giovanni comanda il primo tempo, poi con l'intervallo entra Nicola Angeli e la Virtus si mantiene in vetta. Doppietta dell'attaccante e 2-1 in rimonta per la capolista, che sventa il sorpasso La Fiorita lasciandola a -2. Si ferma a tre vittorie in fila la striscia dei rossoneri, frenati dall'ingenuità di Fabbri che si fa cacciare per proteste, coi suoi in vantaggio.

Via col brivido per la Virtus: Nicola Sartini sventaglia, Battistini interviene tagliando fuori Passaniti e allontana orizzontalmente, con D'Angeli che sfiora l'intercetto a porta aperta. Intanto piove a dirotto e il campo inzuppato incide non poco: il tiro senza pretese di Pecci s'incaglia e quasi diventa assist per Albini, De Angelis la legge bene e blocca. Di là combinazione Nicola Sartini-Contadini che spalanca la strada a D'Angeli, che sciupa malamente sul fondo.

San Giovanni più deciso nell'approccio e premiato alla mezz'ora: D'Angeli da destra, sponda di Aprea e stoccata in buca d'angolo di Stefano Sartini, che la sblocca col suo primo gol in campionato. Lo svantaggio scuote la Virtus: punizione di Buonocunto, Sabato s'inserisce bene ma non inquadra l'inzuccata. Poi Albini per il tocco al volo di Golinucci, De Angelis respinge in bagher e sul prosieguo Robba in qualche modo la sbroglia.

Ripresa e Bizzotto rientra senza Pecci e con Angeli, subito incanalato a rete da Benincasa: Fabbri lo spinge alle spalle per quello che sarebbe punizione e rosso, se solo l'arbitro non giudicasse regolare. Stessa valutazione quando, sul lancio di Battistini, Benincasa va a terra sul contrasto con Robba, si prosegue. Il San Giovanni torna a farsi vivo con lo scambio Nicola Sartini-D'Angeli, palla dentro dove Aprea non arriva.

Dopodiché, il suicidio di Fabbri: scivolata fallosa su Golinucci e giallo, poi evidentemente qualche parola di troppo all'arbitro ed è rosso. Siamo al 63°, tempo 2' e Buonocunto s'inventa un assist perfetto che Angeli deve solo spingere nel sacco di testa, così, in un amen, l'inerzia s'inverte.

Il SanGio si chiude in trincea e ha pure un ultimo squillo con Nicola Sartini, il cui tiro-cross scavalca di poco l'incrocio. Il resto è un duello tra gli stacchi di Angeli e De Angelis: sul traversone di Battistini l'estremo salva in tuffo, su quello di Buonocunto invece riesce a metterci la mano ma non a toglierla dallo specchio, concedendogli doppietta e ribaltone. Virtus di nuovo capolista solitaria e San Giovanni che chiude addirittura in nove, perché Boldrini ferma la ripartenza del solito Angeli con un fallo tattico che gli vale secondo giallo ed espulsione.