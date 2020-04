Annullati i campionati giovanili sammarinesi

A margine del Consiglio Federale convocato per ieri sera e gestito nella forma ormai divenuta quotidiana della video chiamata, la Federazione Sammarinese Gioco Calcio comunicato l’annullamento dei tornei giovanili nazionali di propria competenza. Le fasi primaverili dei campionati sammarinesi Under 10 ed Under 12 sono da considerarsi definitivamente annullati: misura questa resasi necessaria visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata all'epidemia di COVID-19 che ha assunto carattere globale. I titoli relativi alle competizioni sospese non verranno assegnati. Stesse misure adottate anche per i raduni dell'Under 8, ufficialmente annullati per quanti riguarda questa fase.