Arriva Arrigoni, un top player per il calcio sammarinese

Era stato contattato circa tre anni fa ma poi declinò l'invito per proseguire l'impegno di Commissario Tecnico delle Rappresentative di Lega Pro. Questa volta Daniele Arrigoni ha deciso di accettare la proposta del presidente della Federcalcio Marco Tura. L’ex allenatore di Torino, Cagliari e Bologna assumerà l’incarico di responsabile dell' Area Tecnica della FSGC. Una nuova avventura in un ambiente che l'ex difensore di Cesena e Udinese conosce benissimo. Arrigoni indossò la maglia del San Marino Calcio per due stagioni, conquistando con i biancoazzurri una storica promozione in serie C. Arrigoni, dunque, torna sul Titano per contribuire a far crescere un movimento, soprattutto quello del settore giovanile, che a suo modo di vedere ha già fatto notevoli progressi negli ultimi anni.

Nel video l'intervista a Daniele Arrigoni