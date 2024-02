Attesa per La Fiorita-Cosmos, big match della 21ª giornata

Tutta l'attenzione della 21^ giornata di Campionato Sammarinese è focalizzata su La Fiorita-Cosmos, in programma sabato alle 18.15. Si sfidano prima contro terza, in un remake dell'ultima finale play-off che aveva consentito ai gialloverdi di ritrovare l'Europa. Una partita con numerosi ex – tra cui quel Tommaso Guidi autore del decisivo 2-1 lo scorso maggio – e che ha da dire tanto per la classifica: Montegiardino ha ritrovato la vetta nell'ultimo weekend, Serravalle si trova a -5 ma viene da 12 vittorie consecutive. Una rimonta clamorosa quella dei ragazzi di Nicola Berardi che, in caso di successo, potrebbero tornare a sperare e sognare. Dall'altra parte quelli di Manfredini darebbero un segnale forte al campionato.

Spettatrice molto interessata la Virtus, che deve ripartire dopo l'inciampo di sabato scorso contro il Fiorentino che è costato ai neroverdi il primo posto. Acquaviva guarderà il big match dopo aver già giocato un paio di ore prima – alle 15 - contro una San Marino Academy in serie utile da 3 partite.

Alla stessa ora è impegnato anche il Tre Penne contro il Pennarossa, per cercare di rimanere aggrappato al treno delle prime. Stesso obiettivo per il Tre Fiori, a -10 dalla capolista ma reduce da due successi consecutivi: derby cromatico per i gialloblu contro il Faetano, da vivere in diretta su San Marino RTV sempre sabato alle 15.

Interessanti in ottica play-off Libertas-Domagnano, San Giovanni-Folgore e Juvenes/Dogana-Fiorentino. Quest'ultimo sarà uno dei due posticipi domenicali, assieme a Cailungo-Murata.